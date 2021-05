Covid: Fontana, 'Regioni vogliono parametri più semplici per nuove libertà' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Milano, 12 mag. (Adnkronos) - "Modificare e rendere più semplici i parametri che verranno utilizzati per individuare le misure che consentiranno diversi gradi di libertà all'interno delle nostre Regioni". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sintetizza così la proposta formalizzata oggi dalle Regioni durante la riunione della 'Conferenza delle Regioni', alla quale hanno preso parte anche il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, e quello della Salute, Roberto Speranza. "La proposta che le Regioni presentano al Governo - spiega Fontana - è giunta al termine di un intenso e positivo momento di confronto che prevede anche l'istituzione di un 'tavolo congiunto' per monitorare la situazione e cercare di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Milano, 12 mag. (Adnkronos) - "Modificare e rendere piùche verranno utilizzati per individuare le misure che consentiranno diversi gradi diall'interno delle nostre". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio, sintetizza così la proposta formalizzata oggi dalledurante la riunione della 'Conferenza delle', alla quale hanno preso parte anche il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, e quello della Salute, Roberto Speranza. "La proposta che lepresentano al Governo - spiega- è giunta al termine di un intenso e positivo momento di confronto che prevede anche l'istituzione di un 'tavolo congiunto' per monitorare la situazione e cercare di ...

