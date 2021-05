Covid, Ecdc: la variante indiana si sta diffondendo in Europa. Ecco i vaccini efficaci (Di mercoledì 12 maggio 2021) La variante indiana del virus SarsCov2 B.1.617 si sta diffondendo sempre di più in Europa , dopo aver portato nelle ultime 8 settimane ad un intenso aumento dei contagi in India. A fare il punto è l'ultimo... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladel virus SarsCov2 B.1.617 si stasempre di più in, dopo aver portato nelle ultime 8 settimane ad un intenso aumento dei contagi in India. A fare il punto è l'ultimo...

Advertising

Agenzia_Ansa : La variante indiana si sta diffondendo sempre di più in Europa, dopo aver portato nelle ultime 8 settimane ad un in… - Miti_Vigliero : Covid, allarme Ecdc: variante indiana si sta diffondendo in Europa, poco in Italia - QPeriscopica : RT @Agenzia_Ansa: La variante indiana si sta diffondendo sempre di più in Europa, dopo aver portato nelle ultime 8 settimane ad un intenso… - marcocarestia : RT @Agenzia_Ansa: La variante indiana si sta diffondendo sempre di più in Europa, dopo aver portato nelle ultime 8 settimane ad un intenso… - EmMicucci : RT @RaiNews: Casi in aumento nel Regno Unito. Ecdc: 'Priorità assoluta alle vaccinazioni anti-Covid finalizzate a ridurre la mortalità' htt… -