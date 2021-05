Calzona, ex vice di Sarri, sullo Scudetto del Napoli perso in albergo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Calzona, ex vice di Sarri: “Scudetto perso in albergo? La sconfitta dell’Inter ci tolse energia e a Firenze il rosso a Koulibaly condizionò la gara” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” , è intervenuto Francesco Calzona, vice allenatore di Maurizio Sarri ai tempi del Napoli. Queste le sue parole: sullo Scudetto DEL Napoli perso IN albergo…. “Scudetto perso in albergo? La partita persa dall’Inter sicuramente ci tolse qualche energia, noi arrivammo alla nostra gara non in condizioni perfette. -afferma Calzona- Il campionato fu logorante. La ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 12 maggio 2021), exdi: “in? La sconfitta dell’Inter ci tolse energia e a Firenze il rosso a Koulibaly condizionò la gara” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” , è intervenuto Francescoallenatore di Maurizioai tempi del. Queste le sue parole:DELIN…. “in? La partita persa dall’Inter sicuramente ci tolse qualche energia, noi arrivammo alla nostra gara non in condizioni perfette. -afferma- Il campionato fu logorante. La ...

