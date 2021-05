Brutto incidente per Elisabetta Canalis: livido impressionante, pronto il tutore (Di mercoledì 12 maggio 2021) Brutto incidente per Elisabetta Canalis: sui social mostra un livido impressionante, cosa è successo. Elisabetta Canalis, sui social, è avvezza a condividere spesso scene di vita quotidiana, ma anche immagini che riguardano la sua vita privata, insieme alla sua meravigliosa famiglia e foto professionali. I suoi follower sono tantissimi, e la seguono mostrando grande affetto, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 12 maggio 2021)per: sui social mostra un, cosa è successo., sui social, è avvezza a condividere spesso scene di vita quotidiana, ma anche immagini che riguardano la sua vita privata, insieme alla sua meravigliosa famiglia e foto professionali. I suoi follower sono tantissimi, e la seguono mostrando grande affetto, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Brutto incidente per Elisabetta Canalis: livido impressionante pronto il tutore - #Brutto #incidente #Elisabetta - Indira813 : RT @Matildadeitweet: Se non fanno vedere chi c'è dentro l'altra macchina dopo l'incidente e devo aspettare una settimana mi incazzo di brut… - martimar0997 : RT @Matildadeitweet: Se non fanno vedere chi c'è dentro l'altra macchina dopo l'incidente e devo aspettare una settimana mi incazzo di brut… - Matildadeitweet : Se non fanno vedere chi c'è dentro l'altra macchina dopo l'incidente e devo aspettare una settimana mi incazzo di brutto #BuongiornoMamma - unadirezioner24 : @nonnagualtiera 4) Ci sono cose che la scienza non sa spiegare: tu sei una di queste. 5) Sei talmente brutta che s… -

Ultime Notizie dalla rete : Brutto incidente Bimbo ustionato, la polizia lo calma giocandoci in attesa dell'elicottero Agrigento - Un bimbo di 5 anni di Agrigento è ricoverato da ieri al 'Civico' di Palermo con ustioni di secondo grado, dopo un brutto incidente domestico. Il piccolo non è, per fortuna, in pericolo di vita ma dovrà subire le necessarie cure per fare in modo che le ferite, riportate in più parti del corpo, si rimarginino senza ...

Un altro brutto incidente a Flumini, un motociclista in codice rosso: tutti chiedono più sicurezza Un altro brutto incidente a Flumini, un motociclista in codice rosso: tutti chiedono più sicurezza. Cosa si può fare? A Radio Casteddu, il sindaco Graziano Milia: 'Su quella strada nel corso degli anni è stato ...

Un altro brutto incidente a Flumini, un motociclista in codice rosso: tutti chiedono più sicurezza Casteddu Online Allacci abusivi alla rete elettrica: due denunce a Minori I Carabinieri della Compagnia, con l'ausilio di personale della società Enel-Distribuzione, hanno denunciato due persone a Minori per furto di energia elettrica. L'attività, effettuata nella giornata ...

Un altro brutto incidente a Flumini, un motociclista in codice rosso: tutti chiedono più sicurezza A Radio Casteddu, il sindaco Graziano Milia: "Su quella strada nel corso degli anni è stato fatto tanto. Non è una strada comunale ma della Città Metropolitana e sono stati fatti molti investimenti, p ...

Agrigento - Un bimbo di 5 anni di Agrigento è ricoverato da ieri al 'Civico' di Palermo con ustioni di secondo grado, dopo undomestico. Il piccolo non è, per fortuna, in pericolo di vita ma dovrà subire le necessarie cure per fare in modo che le ferite, riportate in più parti del corpo, si rimarginino senza ...Un altroa Flumini, un motociclista in codice rosso: tutti chiedono più sicurezza. Cosa si può fare? A Radio Casteddu, il sindaco Graziano Milia: 'Su quella strada nel corso degli anni è stato ...I Carabinieri della Compagnia, con l'ausilio di personale della società Enel-Distribuzione, hanno denunciato due persone a Minori per furto di energia elettrica. L'attività, effettuata nella giornata ...A Radio Casteddu, il sindaco Graziano Milia: "Su quella strada nel corso degli anni è stato fatto tanto. Non è una strada comunale ma della Città Metropolitana e sono stati fatti molti investimenti, p ...