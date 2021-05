Brit Awards 2021 | ecco tutti i vincitori | il trionfo di Dua Lipa

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ieri sera, in esatta concomitanza con i David di Donatello italiani, si sono svolti iedizione. Parliamo dei premi assegnati dall’industria discograficaannica, l’equivalente europeo di quelli che oltreoceano sono i Grammy. Questi hanno avuto luogo alla O2 Arena di Londra, davanti ad un pubblico di 4000 spettatori, composto prettamente dagli ormai celebri “frontline workers“, ossia coloro che hanno combattuto la pandemia in prima linea dentro le strutture sanitarie. È stata senza dubbio una delle edizioni deipiù a tinte rosa di sempre. Una menzione speciale la merita certamente Dua, capace di vincere addirittura due statuette. La prima come artista femminile dell’anno, mentre la seconda per il suo album spacca-classifiche uscito ...

Aperta da una performance dei Coldplay sul Tamigi, la cerimonia dei2021 ha visto il successo di Dua Lipa . La popstar ha piazzato una doppietta, conquistando il premio per il miglior album ('Future Nostalgia') e come miglior artista femminile. Nel suo ...Il red carpet dei premi musicali targati Regno Unito è stato un tripudio di glamour. Dall'optical anni Settanta all'animalier, passando per i colori fluo e i pastelli, tutte le tendenze più cool hanno ...BRIT Awards 2021, ecco la lista dei vincitori di quest'anno. Spicca Dua Lipa, ma anche Taylor Swift e Little Mix.Durante la serata dei BRIT Awards, Olivia Rodrigo ha consegnato una misteriosa lettera lilla a Harry Styles, Taylor Swift e alle Little Mix ...