Brindisi-Trieste | data | orario | tv e diretta streaming basket gara-1 Playoff Serie A1 2020 2021

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Happy Casae Allianz Pallacanestrosi affrontano nel primo atto dei quarti di finale deidiA1. I pugliesi hanno completato una storica stagione sportiva, blindando il secondo posto in classifica al termine di un’esaltante: 11 vittorie su 15 partite nel girone di ritorno per la squadra di coach Vitucci che, nel corso di quest’anno, ha battuto record su record riscrivendo la storia delno. Dall’altra parte, settima testa dima forte di un finale di stagione in crescendo. La sfida è prevista per le ore 20:45 di giovedì 13 maggio e sarà trasmessa intv su Rai Sport +HD e insu Eurosport Player e Discovery +. SportFace.

Queste intanto le sfide in programma: Milano - Trento Venezia - Sassari Virtus Bologna - Treviso