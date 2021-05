Brando Giorgi | dice la sua riguardo all’Isola dei Famosi | “C’è un limite a tutto”

(Di mercoledì 12 maggio 2021)ha fatto proprio un’intervista al giornale Superguida TV: l’ex naufrago si è ritirato per un brutto infortunio agli occhi. Tra i tanti argomenti che sono stati affrontati dall’attore, ci sarebbe stato proprio il contrasto con molti dei naufraghi. Inoltre,ha fatto anche un pronostico su chi dovrebbe vincere secondo lui l’isola deied il suo rapporto con Gilles Rocca Dopo che Beppe Braida si è ritirato dal gioco,ha voluto allontanarsi dal resto del gruppo. L’ex naufrago si era costruito una capanna lontano dai suoi compagni d’avventura, andava in cerca del cibo e mangiava da solo. Durante l’intervista,ha raccontato anche il ...

Advertising

nafavolaa : Brando Giorgi mi fa crepare vi prego - nafavolaa : Da oggi bimba di Brando Giorgi, guardate che tenero con queste espressioni da paraculo - eg0eccentrica : @noniniziamo Per me è Brando Giorgi - kfriedstripper : @nottatacce amo benissimo è salita pure camilla giorgi e ci ha salutate brando, dovrebbero venire insieme nella pro… - sarabaobab : RT @partesipanti: comunque surreale. room con carlotta, room con camilla, brando giorgi che ci saluta e poi boom questo questa serata iconi… -

Ultime Notizie dalla rete : Brando Giorgi

...Lanzo Valentina Persia Playa Imboscada Beatrice Marchetti Francesca Lodo Naufraghi tornati in Italia Ferdinando Guglielmotti Akash Kumar Daniela Martani Beppe Braida Drusilla Gucci...Qualche scontro interessante, come quello trae Awed è avvenuto solo in chiusura. Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Roberto Ciufoli e Valentina Persia sono finiti al televoto. Il ...L'Isola dei Famosi, Paul Gascoigne non sarà più presente in studio: a rivelarne il motivo ci ha pensato "Chi" di Alfonso Signorini.Apposta una targa che corona la battaglia dei coniugi Graziella e Claudio Visintin, che persero il figlio Maurizio in un incidente 22 anni fa ...