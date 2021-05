Bargiggia contro Dazn: “Sudditanza insopportabile su Ronaldo” (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Juventus di Pirlo conduce per 2 a 0 a fine primo tempo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il Sassuolo, allenato da De Zerbi, ha sprecato un rigore al 16? con Domenico Berardi e subito il contraccolpo bianconero. In rete è andato anche Cristiano Ronaldo, dopo l’ultima prestazione deludente contro il Milan, sollevando le lodi dei telecronisti Dazn. In merito, il giornalista Paolo Bargiggia ha postato un tweet sul suo profilo ufficiale in cui recita: “insopportabile la Sudditanza psicologica del telecronista Dazn nei confronti di Cristiano ! Anche quando fa una cosa normale, è spettacolare…“ insopportabile la Sudditanza psicologica del telecronista @Dazn IT nei confronti di @Cristiano ! Anche quando fa una ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Juventus di Pirlo conduce per 2 a 0 a fine primo tempo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il Sassuolo, allenato da De Zerbi, ha sprecato un rigore al 16? con Domenico Berardi e subito il contraccolpo bianconero. In rete è andato anche Cristiano, dopo l’ultima prestazione deludenteil Milan, sollevando le lodi dei telecronisti. In merito, il giornalista Paoloha postato un tweet sul suo profilo ufficiale in cui recita: “lapsicologica del telecronistanei confronti di Cristiano ! Anche quando fa una cosa normale, è spettacolare…“lapsicologica del telecronista @IT nei confronti di @Cristiano ! Anche quando fa una ...

Advertising

vanda235 : RT @AntonelloAng: @Paolo_Bargiggia Se mi dici quali in partite quest' anno la Juventus ha avuto errori gravi arbitrali che la hanno favorit… - LRancera : @Paolo_Bargiggia Ti stimo Bargiggia e sai benissimo che Lotito e' un moscerino contro dei.... coccodrilli. - TotoAzzurro : @tuttonapoli Guarda caso, con la lotta Champion nel vivo, il prode Bargiggia tira fuori dal cilindro una bella chic… - AntonelloAng : @Paolo_Bargiggia @gianluigibuffon @PSG_inside @juventusfc Su questo invece non concordo. Io lo vorrei ancora un ann… - ermeneros : @Paolo_Bargiggia Intendevo oggi, perché contro il Milan non voleva sedere sulla panchina per polemica riguardo la super League. Ciao Paolo -