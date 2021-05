Avremmo potuto evitare la pandemia Le colpe dell’Oms e dei leader globali

(Di mercoledì 12 maggio 2021) L’organizzazione mondiale della sanità (Oms) e iavrebberoil diffondersi delladi Covid-19. Questa la feroce conclusione del rapporto definitivo dell’Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (Ippr), una commissione indipendente creata a maggio 2020 dalla stessa Oms con lo scopo di studiare la risposta globale all’emergere e al diffondersi del coronavirus e preparare delle linee guida per scongiurare la prossima. I risultati del rapporto non risparmiano nessuno: “l’Ippr ha trovato anelli deboli in ogni punto della catena di preparazione e risposta”. A partire dalle autorità cinesi, ree di essere state troppo lente nel riconoscere il diffondersi del virus tra le persone a Wuhan e nell’avvertire il resto del mondo, autorità ...

Advertising

marknerazzurro : @Corriere In Italia si facevano aperitivi abbracciando gli amici cinesi e dichiarando che l’influenza comune facess… - real_fabristol : Sapete del progetto di Gates di oscurare sole con uso di polveri sottili nell'atmosfera? Immaginatevi se questo pro… - entirelystrange : RT @lidiadipaola: E pensare che a Santa Maria La Carità avremmo potuto avere questo #amici20 - lidiadipaola : E pensare che a Santa Maria La Carità avremmo potuto avere questo #amici20 - sxchosen : @dduckbusters pensando che avremmo potuto vedere una sorpresa per t e invece -

Ultime Notizie dalla rete : Avremmo potuto

... e se le garanzie civili che la democrazie autentiche custodiscono sparissero di colpo?l'... Gli stessi Usa non sono vaccinati a queste derive, come abbiamovedere: è impressionante ...... oggi viviamo in una cultura visiva e nonnessun bisogno di descrivere. Quello che la ... Mi sonoiscrivere a Lettere quando già lavoravo ed ero in grado di mantenermi, ma la mia prima ...(ANSA-AFP) - GINEVRA, 12 MAG - Un vero e proprio "cocktail tossico" di negazione, scelte sbagliate e mancanza di coordinamento ha fatto precipitare il mondo in una pandemia che "avrebbe potuto essere ...Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Quasi sicuramente la scelta non ricadrà su Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese sembra ormai pronto a salutare ...