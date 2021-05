Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2021 ore 09:45 (Di martedì 11 maggio 2021) Viabilità 11 MAGGIO 2021 ORE 9:35 – ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA; AL MOMENTO CHIUSA LA SORPASSO, IL TRAFFICO SCORRE DUNQUE SOLO SU DUE CORSIE. RESTANDO IN INTERNA, CODE TRA CASILINA E APPIA, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO. PASSIAMO ALLA CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE; PIÙ AVANTI SI STA IN CODA TRA CASILINA E TIBURTINA PER TRAFFICO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma; IN DIREZIONE CENTRO, INVECE, ABBIAMO CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST. CI SPOSTIAMO IN ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021)11 MAGGIOORE 9:35 – ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONENORD E TIBURTINA; AL MOMENTO CHIUSA LA SORPASSO, IL TRAFFICO SCORRE DUNQUE SOLO SU DUE CORSIE. RESTANDO IN INTERNA, CODE TRA CASILINA E APPIA, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO. PASSIAMO ALLA CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER INCIDENTE TRAFIUMICINO E VIA DEL MARE; PIÙ AVANTI SI STA IN CODA TRA CASILINA E TIBURTINA PER TRAFFICO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DA; IN DIREZIONE CENTRO, INVECE, ABBIAMO CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST. CI SPOSTIAMO IN ...

Advertising

CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - ordine_ribelle : Attenti questa mattina l ultimo regalino del comune di Roma : sgombero forzato di Villa fiorita in via Torrevecchia… - IlNuovoTorrazzo : PIERANICA – Viabilità sperimentale: senso unico in via Roma - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2021 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 11 - 05 - 2021 ore 08:45 VIABILITÀ 11 MAGGIO 2021 ORE 8:35 " ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON ... PERMANGONO CODE TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11 - 05 - 2021 ore 08:15 VIABILITÀ 11 MAGGIO 2021 ORE 8:05 " ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON ... IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI E SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2021 ore 18:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews 11 MAGGIO 2021 ORE 8:35 " ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON ... PERMANGONO CODE TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE VERSO. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, PER ...11 MAGGIO 2021 ORE 8:05 " ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON ... IN ENTRATA ATROVIAMO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI E SULLA ...