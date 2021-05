Toyota GR Supra - Svelata la Jarama Racetrack Edition (Di martedì 11 maggio 2021) La Toyota ha presentato la GR Supra Jarama Racetrack Edition, una versione speciale della coupé giapponese che verrà proposta solo in alcuni mercati selezionati, tra cui quello italiano. La serie è limitata a soli 90 esemplari per l'intera Europa e la Casa ha comunicato che la vettura, offerta a un prezzo di listino di 66.900 euro, sarà disponibile dalla fine di maggio. Parola d'ordine: blu. Questa edizione speciale, che prende il nome dal circuito spagnolo dove la GR Supra è stata presentata alla stampa, è basata sulla variante più potente della coupé, quella spinta dal sei cilindri in linea 3.0 litri turbobenzina da 340 CV e 500 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico a otto marce. Secondo il costruttore, l'auto è in grado di coprire lo 0-100 km/h in 4,3 secondi e di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 11 maggio 2021) Laha presentato la GR, una versione speciale della coupé giapponese che verrà proposta solo in alcuni mercati selezionati, tra cui quello italiano. La serie è limitata a soli 90 esemplari per l'intera Europa e la Casa ha comunicato che la vettura, offerta a un prezzo di listino di 66.900 euro, sarà disponibile dalla fine di maggio. Parola d'ordine: blu. Questa edizione speciale, che prende il nome dal circuito spagnolo dove la GRè stata presentata alla stampa, è basata sulla variante più potente della coupé, quella spinta dal sei cilindri in linea 3.0 litri turbobenzina da 340 CV e 500 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico a otto marce. Secondo il costruttore, l'auto è in grado di coprire lo 0-100 km/h in 4,3 secondi e di ...

