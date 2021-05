Temptation Island 2021: data di inizio e conduttore (Di martedì 11 maggio 2021) Temptation Island 2021, per la gioia dei fan, sta per aprire i battenti. Publitalia, concessionaria esclusiva della pubblicità del Gruppo Mediaset in Italia, ha annunciato la data di partenza del programma delle tentazioni. Temptation Island 2021: data di inizio Estate, per quanti amano i programmi di Maria De Filippi, significa una sola cosa: Temptation Island. L'edizione 2021 del programma delle tentazioni sta per sbarcare in prima serata, come sempre su Canale 5. Publitalia, concessionaria esclusiva di pubblicità del Gruppo Mediaset in Italia, ha comunicato alcune variazioni nei palinsesti estivi di Canale 5 e Italia 1. Tra questi c'è un piccolo cambiamento che riguarda anche il ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 maggio 2021), per la gioia dei fan, sta per aprire i battenti. Publitalia, concessionaria esclusiva della pubblicità del Gruppo Mediaset in Italia, ha annunciato ladi partenza del programma delle tentazioni.diEstate, per quanti amano i programmi di Maria De Filippi, significa una sola cosa:. L'edizionedel programma delle tentazioni sta per sbarcare in prima serata, come sempre su Canale 5. Publitalia, concessionaria esclusiva di pubblicità del Gruppo Mediaset in Italia, ha comunicato alcune variazioni nei palinsesti estivi di Canale 5 e Italia 1. Tra questi c'è un piccolo cambiamento che riguarda anche il ...

Advertising

gioremo98 : @vistanno Quelle 77 menzioni sono tutte le volte che ti ho chiesto di venire a Temptation Island con me - GiorgiaMidili1 : RT @LaRonnie_: Secondo me Sgedà e Vera Gemma perfetti per Temptation Island. Maria pensaci. - IsaeChia : #TemptationIsland, ecco quando avrà inizio la nuova edizione! - donotfearthei : @paertition ROSA TEMPTATION ISLAND SAREBBE MERAVIGLIOSOOOOOOO - giu_01v : @carlotta_ia È libera di fare quello che vuole, ma fa parte del team, amici, uomini e donne, temptation island sono un unico team -