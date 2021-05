Strage in una scuola in Russia, almeno 11 vittime tra studenti e insegnanti: arrestato un 17enne. Ucciso il secondo assalitore (Di martedì 11 maggio 2021) Undici persone, tra studenti e insegnanti, sono morti dopo una sparatoria in una scuola di Kazan, capitale della Repubblica del Tatarstan, nella Russia centrale. A riferirlo l’agenzia di stampa di Mosca Tass, citando una fonte dei servizi di soccorso locale. La polizia ha fermato e arrestato un 17enne, mentre un secondo assalitore che «si trovava nell’edificio» e «teneva in ostaggio diverse persone», è stato Ucciso. May 11, 2021 secondo quanto riferito dai media locali sarebbero decine le persone rimaste ferite nell’attacco. Quattro feriti sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. Intanto le forze dell’ordine stanno procedendo all’evacuazione dell’edificio e alla messa in sicurezza di ... Leggi su open.online (Di martedì 11 maggio 2021) Undici persone, tra, sono morti dopo una sparatoria in unadi Kazan, capitale della Repubblica del Tatarstan, nellacentrale. A riferirlo l’agenzia di stampa di Mosca Tass, citando una fonte dei servizi di soccorso locale. La polizia ha fermato eun, mentre unche «si trovava nell’edificio» e «teneva in ostaggio diverse persone», è stato. May 11, 2021quanto riferito dai media locali sarebbero decine le persone rimaste ferite nell’attacco. Quattro feriti sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. Intanto le forze dell’ordine stanno procedendo all’evacuazione dell’edificio e alla messa in sicurezza di ...

