Sparatoria in una scuola in Russia: almeno 11 morti (Di martedì 11 maggio 2021) almeno 11 persone sono state uccise in una Sparatoria avvenuta stamattina in una scuola della città russa di Kazan. Lo hanno riportato le principali agenzie di stampa russe. Secondo una fonte citata dall’agenzia russa Interfax, uno dei due aggressori è stato fermato dalle autorità mentre l’altro è stato ucciso in uno scontro a fuoco al quarto piano dell’istituto numero 175 di Kazan. Rustam Minnikhanov, presidente della repubblica russa del Tatarstan di cui Kazan è la capitale, ha dichiarato ai giornalisti di fronte alla scuola che l’arrestato ha 19 anni e che 12 bambini e quattro adulti sono attualmente in cura in ospedale. Secondo quanto dichiarato da Minnikhanov, nell’attacco hanno perso la vita sette bambini. Sui social sono circolati alcuni filmati che mostrano alunni tentare di scappare saltando dalle ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021)11 persone sono state uccise in unaavvenuta stamattina in unadella città russa di Kazan. Lo hanno riportato le principali agenzie di stampa russe. Secondo una fonte citata dall’agenzia russa Interfax, uno dei due aggressori è stato fermato dalle autorità mentre l’altro è stato ucciso in uno scontro a fuoco al quarto piano dell’istituto numero 175 di Kazan. Rustam Minnikhanov, presidente della repubblica russa del Tatarstan di cui Kazan è la capitale, ha dichiarato ai giornalisti di fronte allache l’arrestato ha 19 anni e che 12 bambini e quattro adulti sono attualmente in cura in ospedale. Secondo quanto dichiarato da Minnikhanov, nell’attacco hanno perso la vita sette bambini. Sui social sono circolati alcuni filmati che mostrano alunni tentare di scappare saltando dalle ...

