Sparatoria in una scuola in Russia: 9 morti | Il killer: 'Odio tutti e sono Dio' (Di martedì 11 maggio 2021) Un giovane di 19 anni aperto il fuoco in una scuola in Russia provocando la morte di nove persone . Il ragazzo, un ex studente della stessa scuola, è stato poi arrestato dalle forze speciali ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 maggio 2021) Un giovane di 19 anni aperto il fuoco in unainprovocando la morte di nove persone . Il ragazzo, un ex studente della stessa, è stato poi arrestato dalle forze speciali ...

Advertising

SkyTG24 : Usa, sparatoria in Colorado a una festa di compleanno: 7 morti - Agenzia_Ansa : Sparatoria in una scuola di Kazan, città della Russia centrale. Ci sarebbero nove morti e altre quattro persone son… - Agenzia_Ansa : E' salito a 11 il numero dei morti nella sparatoria in una scuola di Kazan: lo riferisce l'agenzia Ria Novosti cita… - dar_riee : RT @opificioprugna: #Russia, sparatoria in una #scuola di #Kazan: almeno 11 morti e oltre 30 feriti. Stavano studiando il modello americano… - Maschere1 : RT @liliaragnar: Sparatoria in una scuola in #Russia: 9 morti | Il killer: 'Odio tutti e sono Dio' Molti alunni sono fuggiti buttandosi dal… -