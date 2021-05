Sophia Loren | chi è | età | marito | figli

Leggi su puglia24news

(Di martedì 11 maggio 2021)è un’attrice italiana, considerata tra le più grandi attrici del cinema italiana. La donna ha contribuito a fare la storia del cinema italiano ed è una delle attrici italiane più popolari al mondo.è stata inserita dall’American Film Institute tra le maggiori interpreti femminili di tutti i tempi. Questa sera, martedì 11 maggio,sarà protagonista della prima serata di Rai Uno in quanto in lizza per ottenere un Premio David di Donatello. Scopriamo qualcosa in più su di lei.: chi è?nasce a Roma il 20 settembre 1934, ha quasi 87 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Il padre era un famoso marchese, am riconobbe laa, ma non ...