Resident Evil Village supera i 3 milioni di copie distribuite in appena quattro giorni

(Di martedì 11 maggio 2021) Ve ne abbiamo ampiamente parlato nella nostra recensione:è un grande titolo, un capitolo imperdibile per tutti i fan della saga di vecchia data ma anche per coloro che invece si sono avvicinati alla serie con il cambio di visuale e il passaggio alla prima persona di7. Ma il successo non è solo di critica. Capcom ha ufficialmente annunciato che, ottavo capitolo principale dell'amata saga horror, ha giàto i 3di. Un dato significativo che arriva indall'uscita ufficiale del 7 maggio e che porta il franchise verso un ...

Advertising

Rakin : RESIDENT EVIL VILLAGE VAMO DALE DALE DALE DALE - PCGamingit : Resident Evil Village ha venduto oltre 3 Milioni di copie - - IGNitalia : Capcom svela che #ResidentEvilVillage ha superato oltre tre milioni di unità distribuite in tutto il mondo sin dal… - vampiders : @lgbtstxt SIGNORINA? SIGNORONA SEMMAI COMUNQUE SI CJIAMA LADY DIMITRESCU È DI RESIDENT EVIL 8 VILLAGE - Neokogirl : RT @Trial_typeKOF: Resident Evil Village Alcina Dimitrescu -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Sin dal suo lancio il 7 maggio, oltre tre milioni di unità diVillage sono state distribuite a livello globale. Lo ha riportato Capcom affermando che l'intera saga diha raggiunto in totale i 100 milioni di unità distribuite sin dal ...Il videogioco più in voga di queste settimane è senza ombra di dubbio alcunoVillage, con l'ultimo capitolo della celeberrima saga horror di Capcom che ha saputo convincere critica e pubblico . Un successo sicuramente preannunciato, che Eneba ha deciso in questi ...Abbiamo anche scoperto che Resident Evil Village ha ottenuto il terzo miglior lancio di sempre su PS5 nella classifica UK. Capcom ha annunciato che il suo recente gioco horror, Resident Evil Village, ...Resident Evil Village è ormai uscito, e di seguito vedremo come battere uno dei nemici principali del gioco, ovvero Lady Dimitrescu.