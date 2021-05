(Di martedì 11 maggio 2021) Le , sono valide per le prossime cinque estrazioni e sono composte da 8 colonne. Le sono elaborare con metodo matematico statistica dopo la 11a estrazione del mese. 05-16-13-26-4906-12-42-34-4940-06-09-34-4106-28-51-26-4520-36-23-32-1120-05-10-42-1120-21-12-22-13 Si consiglia di giocare leper cinque colpi, in caso di vincita con due punti al 1 colpo proseguire la giocata fino al 3 colpo, se vengo totalizzate vincite con punti 3, 4 e 5 sospendere il gioco. La probabilità di centrare una cinquina è di 1 su 3.478.761 volte, si vince anche se fai 2, 3, 4 punti, ovviamente la vincita è proporzionale hai numeri centrati. GiGi LoTTo consiglia anche: 23a del mese previsionecon obbiettivo 5 punti – elaborata alla ottava estrazione del mese. 24a del mese previsionecon obbiettivo ...

Advertising

GiGi_Lotto : Previsioni MillionDay del 12-05-2021 - GiGi_Lotto : Previsioni MillionDay del 10-05-2021 - controcampus : #MillionDAY #8Maggio2021 ?? #Estrazione ?numeri vincenti? - controcampus : #MillionDAY #6Maggio2021 ?? #Estrazione ?numeri vincenti? - zazoomblog : Previsioni MillionDay del 05-05-2021 - #Previsioni #MillionDay #05-05-2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni MillionDay

www.controcampus.it

L'estrazione Million Day 11 maggio 2021 mette in palio il 169º milione di euro. I numeri ... Numeri ritardatariAggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - L'appuntamento ...di Lottomatica è il gioco a quota fissa che prevede l'utilizzo dei numeri compresi da 1 a 55 . Per vincere bisogna fareutili e centrare almeno 2 numeri sui cinque estratti ...Segui da qui le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: diretta Lottomatica e Sisal con numeri vincenti e quote ogni giorno ...