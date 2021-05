Nuove regole su riaperture, Rt e coprifuoco: ecco cosa può cambiare (Di martedì 11 maggio 2021) Con la curva dei contagi e delle vittime che continua la lenta discesa, il progressivo svuotamento delle terapie intensive e la campagna di vaccinazione che ormai procede senza particolari intoppi, la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) Con la curva dei contagi e delle vittime che continua la lenta discesa, il progressivo svuotamento delle terapie intensive e la campagna di vaccinazione che ormai procede senza particolari intoppi, la ...

Advertising

Corriere : ?? Il coprifuoco slitta alle 23, addio all’Rt: le nuove regole per tenere sotto controllo la pandemia, a partire dal… - Juvevito691 : In Italia se devi punire la @juventusfc non si fanno problemi si fanno nuove regole in 5 minuti #GravinaOut l'uomo… - G_B0TTAZZI : RT @formichenews: #Renzi - #Mancini, Draghi cala la direttiva. Nuove regole per gli 007 Dopo il caso @reportrai3 la stretta dell'autorità… - valentinacefalu : RT @formichenews: #Renzi - #Mancini, Draghi cala la direttiva. Nuove regole per gli 007 Dopo il caso @reportrai3 la stretta dell'autorità… - Pierfanze208 : RT @Libero_official: 'I pseudo-esperti in preda al delirio di onnipotenza, chi deve scusarsi'. #Bassetti a #Libero: 'Ora nuove regole, libe… -