Mourinho, calciomercato Roma: gli acquisti per l'allenatore portoghese (Di martedì 11 maggio 2021) L'arrivo si Mourinho in giallorosso fa scatenare le voci nella capitale. Si pensa già alla rosa della prossima stagione Getty ImagesLa notizia dell'arrivo di Josè Mourinho alla Roma ha spiazzato molti nel mondo del calcio ed entusiasmato ovviamente i tifosi giallorossi. Il portoghese è uno degli allenatori più vincenti degli ultimi decenni e nella capitale le prospettive non possono che essere positive. La Roma punterà certamente a entrare nelle prime quattro nel prossimo campionato, se non a fare anche di più. Ma per realizzare i sogni oltre alla fortuna c'è bisogno del 'materiale' e in questo caso sono i calciatori che lo Special One chiederà e che il club metterà a disposizione. È immaginabile che se il tecnico ha accettato questo incarico, un accordo di massima probabilmente già ...

