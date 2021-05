Milan, Scaroni: “Mie dimissioni accettate? Pare di no, ma va bene lo stesso” (Di martedì 11 maggio 2021) “Se le mie dimissioni da consigliere di Lega sono state accettate? Pare di no. Tutto bene comunque”. Così Paolo Scaroni all’uscita dalla riunione informale dei presidenti dei club di Serie A, che si sono dati appuntamento all’hotel Parigi di Milano per discutere del progetto – poi naufragato – della Superlega. In particolare, il presidente del Milan, squadra inizialmente coinvolta, aveva rassegnato le sue dimissioni dal ruolo di consigliere di Lega, ma non sembra siano state accettate. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) “Se le mieda consigliere di Lega sono statedi no. Tuttocomunque”. Così Paoloall’uscita dalla riunione informale dei presidenti dei club di Serie A, che si sono dati appuntamento all’hotel Parigi dio per discutere del progetto – poi naufragato – della Superlega. In particolare, il presidente del, squadra inizialmente coinvolta, aveva rassegnato le suedal ruolo di consigliere di Lega, ma non sembra siano state. SportFace.

