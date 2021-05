(Di martedì 11 maggio 2021) "Ilscandisce una festa importante per il nostro Paese. L'anno scorso non è stato possibile svolgere questa cerimonia quest'anno averla potuto svolgerlaundi ripartenza e di ...

Advertising

Corriere : David, stasera i premi. Mattarella: «Ripartiamo con il cinema» E Bellucci sembra Patti Smith - giornaleradiofm : Approfondimenti: Mattarella,David Donatello oggi rappresenta segnale speranza: (ANSA) - ROMA, 11 MAG - 'Il David sc… - ClaraMutsc : RT @Agenzia_Ansa: 'Il David scandisce una festa importante per il nostro Paese. L'anno scorso non è stato possibile svolgere questa cerimon… - Agenzia_Dire : La consegna dei premi ai vincitori dei #DavidDiDonatello selezionati dalla #AccademiadelCinema Italiano, sarà trasm… - lifestyleblogit : David Donatello 2021, Mattarella: 'Cerimonia segnale di speranza' - -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella David

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia per idi Donatello. .Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia per idi Donatello. .Condividi questo articolo:Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Il cinema ha ormai intessuto una relazione intensa con la televisione e con le varie piattaforme che sempre di più arricchiscono le nostre capaci ...Prudenza ma anche coraggio di agire. Questi gli ingredienti per sconfiggere la crisi pandemica secondo il Capo dello Stato Sergio Mattarella che oggi ha presenziato alla cerimonia per i David di ...