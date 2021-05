Mattarella e gli insulti sul web | 11 indagati Anche un prof universitario

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 maggio 2021 - Raffica di perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 11accusati di aver insultato e offeso sui social il presidente della Repubblica Sergio. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella gli

...accusati di aver insultato e offeso sui social il presidente della Repubblica Sergio. ... Perindagati l'accusa è di offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica e ...... Sergioe istigazione a delinquere. Dagli accertamenti è emerso che tre di loro gravitano in ambienti di estrema destra e a vocazione sovranista.undici indagati Inoltre, uno dei ...In diretta su Rai 1 alle 21.25, la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2021. Ecco tutto quello che dobbiamo sapere sugli Oscar italiani ...Roma, 11 maggio 2021 - Raffica di perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 11 indagati accusati di aver insultato e offeso sui social il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.