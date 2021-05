Massimo Galli non andrà più in tv Sfuriata e decisione netta | “Basta”

Advertising

La7tv : #lariachetira L'infettivologo Massimo #Galli: 'Per almeno 15 giorni ho da lavorare, da studiare, da fare altro. Se… - La7tv : #lariachetira L'infettivologo Massimo #Galli: 'Prima arriviamo ad avere i vaccini sufficienti e poi diamo il messag… - La7tv : #lariachetira L'infettivologo Massimo #Galli: '#Senaldi non ha nulla da ridere, oggi ha pubblicato una cosa al limi… - giu_alessi : RT @La7tv: #lariachetira L'infettivologo Massimo #Galli: 'Ogni persona che sia attiva nella società ogni giorno ha quattro momenti di incon… - giu_alessi : RT @La7tv: #lariachetira L'infettivologo Massimo #Galli: '#Senaldi non ha nulla da ridere, oggi ha pubblicato una cosa al limite della quer… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Galli

L'infettivologonon andrà più in televisione , almeno per un po'. Lo ha annunciato lui stesso stamattina a L'Aria che tira su La7, dove ha annunciato un periodo di pausa dalle ospitate televisive, dopo ..., primario dell'ospedale Sacco di Milano, annuncia l'addio alla televisione , o almeno, per i prossimi 15 giorni. Lo ha spiegato lo stesso infettivologo in collegamento con il programma ...Pomeriggio domenicale infuocato per la lotta salvezza con il Benevento che ospita il Cagliari in una sfida che può valere una stagione con il Torino impegnato a Verona e Parma-Atalanta ...Dal 13 giugno (si apre a Sondrio) al 6 agosto 22 tappe con 150 artisti per il festival multidisciplinare guidato da Elisabetta Sgarbi. Coda autunnale tra Codogno e Parigi ...