Massa, 4 dosi iniettate ad una 23enne: come sta ora e cosa è successo (Di martedì 11 maggio 2021) Una ragazza ha ricevuto 4 dosi di vaccino Pfizer la scorsa domenica, 9 maggio 2021. Ora sta bene ma sarà controllata per i prossimi mesi. Sono 4 e non 6, come inizialmente ipotizzato, le dosi di vaccino Pfizer-BioNTech somministrate domenica alla 23enne tirocinante di psicologia clinica a Massa. La novità è emersa nel corso dell’audit interno effettuato dall’Asl Toscana nord ovest. La ragazza comunque ha assunto un atteggiamento pacifico sebbene sia preoccupata. Infatti ha dichiarato: “Perdono l’infermiera ma certe cose non possono accadere in ospedale”. Vaccino Pfizer sei dosi iniettate: come è successo? Vaccino Pfizer quattro dosi iniettate ad una 23enne: come ... Leggi su urbanpost (Di martedì 11 maggio 2021) Una ragazza ha ricevuto 4di vaccino Pfizer la scorsa domenica, 9 maggio 2021. Ora sta bene ma sarà controllata per i prossimi mesi. Sono 4 e non 6,inizialmente ipotizzato, ledi vaccino Pfizer-BioNTech somministrate domenica allatirocinante di psicologia clinica a. La novità è emersa nel corso dell’audit interno effettuato dall’Asl Toscana nord ovest. La ragazza comunque ha assunto un atteggiamento pacifico sebbene sia preoccupata. Infatti ha dichiarato: “Perdono l’infermiera ma certe cose non possono accadere in ospedale”. Vaccino Pfizer sei? Vaccino Pfizer quattroad una...

