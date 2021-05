Marco Gervasoni | chi è il prof dell’università del Molise indagato per gli insulti a Mattarella insieme a due giornalisti

(Di martedì 11 maggio 2021) Èdelilessoreper glie le minacce al presidente della Repubblica Sergio. I carabinieri del Ros del Reparto Anticrimine sono coordinati dal procuratore capo Michele Prestipino con i pm Eugenio Albamonte e Gianfederica Dito. Nei giorni scorsi è uscito un suo saggio sul nuovo numero di CulturaIdentità, il mensile fondato e diretto da Edoardo Sylos Labini. Stamattinasu Twitter ha pubblicato un post in cui si diceva d’accordo con Vittorio Feltri che aveva chiesto il ritorno di Matteo Salvini al Viminale. E Feltri gli ha espresso poco fa solidarietà per l’indagine. Giù le mani dache è un ottimoessore ed ...

Giù le mani da Marco Gervasoni che è un ottimo professore ed eccellente editorialista con l'unico vizio di non essere di sinistra. - Vittorio Feltri (@vfeltri) May 11, 2021

C'è anche Marco Gervasoni, professore dell'Università degli Studi del Molise tra le persone che risultano coinvolte nell'inchiesta che stanno portando avanti i carabinieri del Ros sulle offese all'onore del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.