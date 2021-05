LIVE Berrettini-Basilashvili | Internazionali d’Italia in DIRETTA | si comincia dopo Trevisan-Shvedova

(Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-OPELKA (3° MATCH DALLE 10.00) 10:39 Buongiorno a tutti. Il matchil qualegiocheranno, quello tra Martinae Yaroslava, ha visto concludersi il primo set con un 6-0 a favore dell’italiana sulla kazaka. Vi aggiorneremo non appena terminerà il secondo. La finale di Madrid – Il tabellone di– Il programma di oggi – L’ultimo precedente tra i due Buongiorno a tutti, e benvenuti alladel match di primo turno degli2021 che vede di fronte Matteoe il georgiano Nikoloz ...

è avanti 2 - 1 nei precedenti e partirà favorito. SEGUI ILDEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La sfida va in scena nella giornata odierna, martedì 11 ...Palcoscenico del Centrale per Matteo: il 25enne romano, n.9 del ranking e nona testa di ... Questa la programmazione: martedì 11 maggio -dalle ore 10.00 mercoledì 12 maggio -alle ...Berrettini-Basilashvili, DIRETTA LIVE Internazionali d'Italia 2021 oggi: orario tv e risultato 32esimi di finale ...Le partite di oggi degli Internazionali d'Italia di tennis a Roma saranno trasmesse in diretta televisiva su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno a partire dalle 10 e, in streaming, su Now o attraverso l'a ...