L'immigrazione è una mina vagante per il governo Draghi (Di martedì 11 maggio 2021) Di giorno in giorno, l'immigrazione diventa sempre più un tema spinoso per la variegata maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi. Ed è una questione su cui la Lega è già molto attiva. "È un problema per gli italiani", risponde il segretario Matteo Salvini quando gli chiediamo se il tema è una mina vagante per il governo. E aggiunge: “Se noi stiamo lanciando l'Italia come meta turistica per tutto il mondo, come è giusto che sia, se presentiamo come biglietto da visita migliaia di sbarchi al giorno, un po' in Sicilia, un po' in Calabria, un po' in Sardegna, non facciamo un buon servizio al paese". Anche per il senatore leghista Stefano Candiani, è un problema che il premier deve affrontare, "perché il tema c'è e si pone, poi Draghi ha autorevolezza per farsi ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 maggio 2021) Di giorno in giorno, l'diventa sempre più un tema spinoso per la variegata maggioranza che sostiene ildi Mario. Ed è una questione su cui la Lega è già molto attiva. "È un problema per gli italiani", risponde il segretario Matteo Salvini quando gli chiediamo se il tema è unaper il. E aggiunge: “Se noi stiamo lanciando l'Italia come meta turistica per tutto il mondo, come è giusto che sia, se presentiamo come biglietto da visita migliaia di sbarchi al giorno, un po' in Sicilia, un po' in Calabria, un po' in Sardegna, non facciamo un buon servizio al paese". Anche per il senatore leghista Stefano Candiani, è un problema che il premier deve affrontare, "perché il tema c'è e si pone, poiha autorevolezza per farsi ...

Advertising

agorarai : 'Gestire l'immigrazione non è solo un problema di accoglienza, bensì avere un rapporto con i paesi africani del Med… - whiteti83369567 : RT @noitre32: Immigrazione, '50mila in arrivo dalla Libia': numeri record, una grossa grana per il governo - rrico_e : RT @noitre32: Immigrazione, '50mila in arrivo dalla Libia': numeri record, una grossa grana per il governo - ADDuca1100 : RT @RiccardoDeias: La resa di una nazione di falliti, guidata da una classe politica di miserabili. #lamorgese #lamorgesedimettiti #immig… - Larsenalea : RT @noitre32: Immigrazione, '50mila in arrivo dalla Libia': numeri record, una grossa grana per il governo -

Ultime Notizie dalla rete : immigrazione una L'immigrazione è una mina vagante per il governo Draghi La Lega per ora non la disinnesca: "È un problema per gli italiani", dice Salvini, ma il tema è spinoso anche per la ...

Che succede a Lampedusa Il presidente del consiglio Mario Draghi ha annunciato l'istituzione di una cabina di regia interministeriale per coordinare le azioni del governo sull'immigrazione. Secondo il ministero dell'interno,...

È tornata l'emergenza immigrazione e la maggioranza si spacca Formiche.net Che succede a Lampedusa Il centro di prima accoglienza è sovraffollato, dopo un aumento degli arrivi nel fine settimana. L’assenza di soccorsi ha creato una pressione maggiore sulla piccola isola siciliana come prima del 201 ...

L'immigrazione è una mina vagante per il governo Draghi La Lega per ora non la disinnesca: "È un problema per gli italiani", dice Salvini, ma il tema è spinoso anche per la maggioranza ...

La Lega per ora non la disinnesca: "È un problema per gli italiani", dice Salvini, ma il tema è spinoso anche per la ...Il presidente del consiglio Mario Draghi ha annunciato l'istituzione dicabina di regia interministeriale per coordinare le azioni del governo sull'. Secondo il ministero dell'interno,...Il centro di prima accoglienza è sovraffollato, dopo un aumento degli arrivi nel fine settimana. L’assenza di soccorsi ha creato una pressione maggiore sulla piccola isola siciliana come prima del 201 ...La Lega per ora non la disinnesca: "È un problema per gli italiani", dice Salvini, ma il tema è spinoso anche per la maggioranza ...