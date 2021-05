Lazio, prenotazioni Pfizer e AstraZeneca: cosa cambia? Lista centri, fasce di età e tempi (Di martedì 11 maggio 2021) Pfizer o AstraZeneca: questo il problema nel Lazio. Nella regione della Capitale si ha la possibilità di scegliere il centro vaccinale, che è monomarca, ovvero inietta un solo... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 11 maggio 2021): questo il problema nel. Nella regione della Capitale si ha la possibilità di scegliere il centro vaccinale, che è monomarca, ovvero inietta un solo...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Vaccini, nel Lazio dal 17 maggio prenotazioni dai medici. Accordo Regione-Fimmg, saranno nel portale delle prenotazioni… - liberenotizie : Vaccini Lazio, dal 17 maggio al via prenotazioni da medici di base. Adnkronos - ultimora - lifestyleblogit : Vaccini Lazio, dal 17 maggio al via prenotazioni da medici di base - - AnsaRomaLazio : Vaccini, nel Lazio dal 17 maggio prenotazioni dai medici. Accordo Regione-Fimmg, saranno nel portale delle prenotaz… - marketingpmi : RT @corriereroma: Vaccini nel Lazio, da lunedì al via le prenotazioni di J&J dal medico di base per gli over 40 -