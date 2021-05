La pubblicità in televisione torna a… respirare (Di martedì 11 maggio 2021) Tv: +5,9%. Mediaset +6,7%, Rai +5,5%, Discovery +4,7%, La7 +4,3%, Sky +4,2% ItaliaOggi, pagina 18, di Claudio Plazzotta. La raccolta pubblicitaria televisiva riprende a marciare, con un +5,9% rispetto al primo trimestre dei 2020, salendo a quota 896 milioni di euro complessivamente incassati dai broadcaster italiani. All’appello mancano ancora circa 50 milioni rispetto alla normalità del primo trimestre 2019 (quando il mezzo tv valeva 945,4 milioni di euro), e si dovranno ancora aspettare i dati di aprile (il mese più colpito nel 2020, nel quale, ad esempio, Mediaset aveva subito un -48%) e maggio prima di tirare le conclusioni. Comunque, la ripresa c’è, e tutti i network sono in crescita più o meno allo stesso ritmo nel trimestre, con un +6,7% di Mediaset (485 milioni di euro raccolti), +5,5% di Rai (203 milioni), +4,2% di Sky (107 milioni), +4,7% di Discovery (60 milioni), e +4,3% ... Leggi su tvzoom (Di martedì 11 maggio 2021) Tv: +5,9%. Mediaset +6,7%, Rai +5,5%, Discovery +4,7%, La7 +4,3%, Sky +4,2% ItaliaOggi, pagina 18, di Claudio Plazzotta. La raccolta pubblicitaria televisiva riprende a marciare, con un +5,9% rispetto al primo trimestre dei 2020, salendo a quota 896 milioni di euro complessivamente incassati dai broadcaster italiani. All’appello mancano ancora circa 50 milioni rispetto alla normalità del primo trimestre 2019 (quando il mezzo tv valeva 945,4 milioni di euro), e si dovranno ancora aspettare i dati di aprile (il mese più colpito nel 2020, nel quale, ad esempio, Mediaset aveva subito un -48%) e maggio prima di tirare le conclusioni. Comunque, la ripresa c’è, e tutti i network sono in crescita più o meno allo stesso ritmo nel trimestre, con un +6,7% di Mediaset (485 milioni di euro raccolti), +5,5% di Rai (203 milioni), +4,2% di Sky (107 milioni), +4,7% di Discovery (60 milioni), e +4,3% ...

Advertising

Elvy13432457 : @QuiMediaset_it @lapinella @NicoSavi Siete pessimi Mediaset Vergogna vergogna che schifo siete la televisione spazz… - teresa3345 : RT @lapalissiann: mi sono commosso a vedere questa pubblicità in televisione #loveislove #dietor #dietorelle - BollettinoIl : LE AZIENDE CREDONO ANCORA NELLA PUBBLICITÀ IN TV. «È ancora un mezzo più efficace del web», dice Andrea De Stefano,… - DUHHITSMEEEEE : Sto sclerando perché io non lo azzecco mai in televisione acchiappo solo a Gianni e quelle pubblicità di merd* ah f… - pokemonfolletto : MA STA PUBBLICITÀ CON CLIZIA E CIAVARRO???! VOGLIO MUTARE LA TELEVISIONE #Isola #isoladeifamosi -

Ultime Notizie dalla rete : pubblicità televisione Temptation Island 2021, tutte le novità: quando inizia, il conduttore e il cast delle coppie Leggi anche > Con la pubblicazione da parte di Publitalia, concessionaria esclusiva di pubblicità del Gruppo Mediaset in Italia, delle variazioni relative ai palinsesti estivi, possiamo già svelarvi ...

Temptation Island e Battiti Live, data inizio e un ritorno alle origini L'annuncio arriva direttamente da Publitalia , concessionaria esclusiva di pubblicità del Gruppo Mediaset in Italia che, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso note le date da segnare sul ...

Pubblicità: marzo in crescita - E-DUESSE.IT e-duesse Leggi anche > Con la pubblicazione da parte di Publitalia, concessionaria esclusiva didel Gruppo Mediaset in Italia, delle variazioni relative ai palinsesti estivi, possiamo già svelarvi ...L'annuncio arriva direttamente da Publitalia , concessionaria esclusiva didel Gruppo Mediaset in Italia che, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso note le date da segnare sul ...