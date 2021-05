Katy Perry e i peli sulle gambe: «Non ho tempo per depilarmi, preferisco cullare mia figlia» (Di martedì 11 maggio 2021) «So che sei una mamma e tutto, ma qui dobbiamo fare qualcosa con queste gambe!». Ha ironizzato così Luke Bryan, giudice di American Idol, scrutando le gambe non propriamente depilate di Katy Perry durante l’ultima puntata del programma televisivo americano. Leggi su vanityfair (Di martedì 11 maggio 2021) «So che sei una mamma e tutto, ma qui dobbiamo fare qualcosa con queste gambe!». Ha ironizzato così Luke Bryan, giudice di American Idol, scrutando le gambe non propriamente depilate di Katy Perry durante l’ultima puntata del programma televisivo americano.

Advertising

classicmeerkat : non ho mai realizzato quanto è gay california gurls di katy perry - FredPitalBass : Oggi nel mood katy perry in part of me - NarcisoPerry : RT @xenomythos: Buongiorno scusatemi ma Katy Perry nel suo nuovo video è letteralmente Jasmine nel Faro di Johto - xenomythos : Buongiorno scusatemi ma Katy Perry nel suo nuovo video è letteralmente Jasmine nel Faro di Johto - brilliox : Pensé en escuchar the one that got away de Katy Perry, pero coño se que si lo hago termino colgada del techo sjsjssjsjsjsjsjsj -