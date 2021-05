Juri Chiotti | «La rivoluzione è coltivare un orto»

(Di martedì 11 maggio 2021) Juri Chiotti è un duro e puro, uno di quelli che ti fa pensare che esista un futuro diverso, forse già dietro l’angolo. Alle scuole medie sa già che vuole fare il cuoco, studia all’alberghiero, inizia a girare le cucine dei grandi chef, prende in mano un ristorante a Cuneo, e prende la Stella Michelin. È il più giovane a ottenerla insieme all’altro chef del ristorante, Diego Rossi.

Mercoledì 7 aprile, con lo chef, è in programma l'ultimo appuntamento del capitolo 'Nutrire' del Grande Trasloco, che affronterà il tema della ristorazione di domani, radicata nel ...Saranno con noi, tra gli altri, Michele Serra, Carlo Petrini, Davide Longoni,, Paolo Cognetti. Ci occuperemo di guardare ciò che le loro esperienze hanno generato , per guardare al ...A 25 anni, una stella Michelin e la celebrità. Poi, la svolta: Juri Chiotti molla tutto e si rifugia in montagna. Perché il mestiere del cuoco è più che cucinare, e con il cibo puoi trasformare il mon ...