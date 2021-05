Istat, ripresa moderata nel primo trimestre e prospettive più favorevoli (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Il primo trimestre del 2021 conferma una ripresa economica “eterogenea” a livello globale, mentre resta “vivace” il commercio internazionale. Nello stesso periodo, il PIL dell’Italia ha accusato una contrazione inferiore a quella dell’area euro, grazie ad un aumento del valore aggiunto dell’industria, che ha controbilanciato la diminuzione di quello dei servizi. E’ la fotografia scattata dall’ultima nota mensile dell’Istat, che conferma una crescita consolidata in Cina e negli Stati Uniti, mentre nell’area euro, la necessità di nuove misure di contenimento per contrastare la terza ondata del Covid-19 ha frenato l’attività economica. Le prospettive per i prossimi trimestri indicano un miglioramento legato anche alla imminente disponibilità delle prime risorse finanziarie gestite in ambito ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Ildel 2021 conferma unaeconomica “eterogenea” a livello globale, mentre resta “vivace” il commercio internazionale. Nello stesso periodo, il PIL dell’Italia ha accusato una contrazione inferiore a quella dell’area euro, grazie ad un aumento del valore aggiunto dell’industria, che ha controbilanciato la diminuzione di quello dei servizi. E’ la fotografia scattata dall’ultima nota mensile dell’, che conferma una crescita consolidata in Cina e negli Stati Uniti, mentre nell’area euro, la necessità di nuove misure di contenimento per contrastare la terza ondata del Covid-19 ha frenato l’attività economica. Leper i prossimi trimestri indicano un miglioramento legato anche alla imminente disponibilità delle prime risorse finanziarie gestite in ambito ...

Advertising

ACmcoppola : RT @GiovaValentini: Istat: a marzo +37,7% produzione industriale rispetto al 2020. Segnali di ripresa e di speranza. Ma dobbiamo ancora ten… - SerglocSergio : RT @GiovaValentini: Istat: a marzo +37,7% produzione industriale rispetto al 2020. Segnali di ripresa e di speranza. Ma dobbiamo ancora ten… - GiovaValentini : Istat: a marzo +37,7% produzione industriale rispetto al 2020. Segnali di ripresa e di speranza. Ma dobbiamo ancora tenere duro... - FOOD_Italia : #Federdistribuzione: “La piena operatività è la via per il #rilancio”. La ripresa passa dalla completa ripartenza d… - 75Ginny : RT @BASTABUGIE: + LOCKDOWN - NASCITE = L'ITALIA SI SUICIDA Per l'Istat i lockdown hanno aggravato il crollo della fecondità, la vera emerge… -