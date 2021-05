Halo Infinite si mostra in nuove immagini tra armi | pericolosi Brute e Warthog modificati

(Di martedì 11 maggio 2021) 343 Industries ha condiviso alcuneconcept art dicheno in anteprima due nuovi, una nuova arma e il "cugino più grande e più robusto" del. Per prima cosa, Hyperius e Tovarus sono "due fratelliche probabilmente incontrerete" in. Nessuno dei due sembra particolarmente amichevole, ma Hyperius in particolare sembra decisamente intimidatorio. Si tratta solo di concept art, quindi è probabile che il prodotto finale abbia un aspetto diverso, ma è difficile non notare quanto siano minacciosi questi. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite

Manca sicuramente ancora parecchio prima di poter mettere le mani su. Il gioco di 343 Industries è previsto per quest'anno ma poco si sa della sua finestra di lancio e considerando l'E3 2021 che oramai è praticamente alle porte, il team di sviluppo e ...Entro la fine dell'anno arriverà, l'esclusiva Microsoft per Xbox Series X/S , Xbox One e PC. Sebbene non abbiamo visto un nuovo trailer dalla scorsa estate, Microsoft potrebbe preparare una buona quantità di nuovi ...