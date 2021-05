Ginnastica artistica, Final Six Scudetto Serie A: programma, orari, tv, streaming, calendario a Napoli (Di martedì 11 maggio 2021) Nel weekend del 15-16 maggio andrà in scena la Final Six della Serie A 2021 di Ginnastica artistica: al PalaVesuvio di Napoli si assegnano gli Scudetti del massimo campionato italiano a squadre. Dopo le tre tappe di regular season, disputate tra marzo e aprile, la competizione giunge al suo epilogo più atteso: le migliori sei squadre si fronteggeranno per conquistare il tricolore femminile e quello maschile. Sabato spazio alle semiFinali: due gironi da tre squadre ciascuno, le due vincitrici e la migliore seconda classificata accedono alla Finale. Domenica si incroceranno dunque tre squadre nell’atto conclusivo che deciderà chi saranno i Campioni d’Italia. Si adotta la formula speciale degli scontri diretti: in Finale ogni formazione schiera tre atleti ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) Nel weekend del 15-16 maggio andrà in scena laSix dellaA 2021 di: al PalaVesuvio disi assegnano gli Scudetti del massimo campionato italiano a squadre. Dopo le tre tappe di regular season, disputate tra marzo e aprile, la competizione giunge al suo epilogo più atteso: le migliori sei squadre si fronteggeranno per conquistare il tricolore femminile e quello maschile. Sabato spazio alle semii: due gironi da tre squadre ciascuno, le due vincitrici e la migliore seconda classificata accedono allae. Domenica si incroceranno dunque tre squadre nell’atto conclusivo che deciderà chi saranno i Campioni d’Italia. Si adotta la formula speciale degli scontri diretti: ine ogni formazione schiera tre atleti ...

