Gigi Buffon lascia la Juventus (Di martedì 11 maggio 2021) Gigi Buffon a fine stagione lascia la Juventus per sempre, dopo 19 anni. L'annuncio ai microfoni di BeIn Sports: "Quest'anno si chiudera' in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021)a fine stagionelaper sempre, dopo 19 anni. L'annuncio ai microfoni di BeIn Sports: "Quest'anno si chiudera' in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima ...

Advertising

forumJuventus : Il messaggio di Gigi Buffon - Corriere : Gigi Buffon lascia la Juventus: «Si chiude questa bellissima esperienza» - BastaPasquale : RT @dreaminhogvarts: Gigi Buffon che è sceso in B da campione del mondo per amore e per lealtà Gigi Buffon tra i principali artefici di que… - cristian90ax : RT @dreaminhogvarts: Gigi Buffon che è sceso in B da campione del mondo per amore e per lealtà Gigi Buffon tra i principali artefici di que… - skyonee_ : RT @SusannaGatto4: Perché sei stato il migliore di sempre non solo nella Juventus e con le tue parate hai fatto gioire l’Italia intera. Uni… -