Genoa | Ballardini | “A Bologna sarà fondamentale attenzione | rabbia e determinazione”

(Di martedì 11 maggio 2021) Il tecnico del, Davide, ha parlato alla vigilia del match contro il, in programma domani al Dall’Ara e valido per la 36esima giornata della Serie A 2020/2021. “Già dopo il fischio finale della gara di domenica, il nostro unico pensiero è stato quello di fare bene contro il. Non c’è da dire molto ai ragazzi, ma èmantenere sempre alte l’, la, laagonistica e l’intensità. Sono tutte cose che non ci sono mai mancate”. Il Grifone cercherà gli ultimi punti da portare a casa per la matematica salvezza. SportFace.

Sono 24 i giocatori convocati da Davide Ballardini in vista della delicata trasferta che domani sera attende il Genoa a Bologna. Rispetto alla gara di domenica scorsa contro il Sassuolo si rivede Kevin Strootman, out con i neroverdi a ...
GENOVA, 11 MAG - Ultimo allenamento genovese senza intoppi per il Genoa di Davide Ballardini che domani sosterrà la rifinitura direttamente in Emilia in vista della delicata gara di domani sera al Dal ...