Gaza | notte di combattimenti con Israele Dall’enclave razzi su Ashdod | Ashkelon e Gerusalemme Tel Aviv risponde 28 morti palestinesi | tra cui 9 bambini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 maggio 2021) Ventiquattr’ore di attacchi ininterrotti, di, 28– tra cui ci sono anche 9– e 153 feriti, in un conflitto che si inasprisce ulteriormente con l’invio di truppe israeliane al confine con la Striscia e il richiamo di 5mila riservisti. Il lancio di oltre 200daverso– in particolare verso– è proseguito tutta la, e la risposta è arrivata dall’esercito di Tel, che ha colpito oltre 130 obiettivi militari nell’enclave palestinese e ha soprannominato l’operazione ‘Guardiano delle Mura’, presumendo che iproseguiranno per diversi giorni. I militari hanno ...