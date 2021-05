Dopo i due morti in cantiere, sciopero e presidio dei lavoratori edili (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo la morte in appena tre giorni di due lavoratori della provincia di Bergamo, Maurizio Gritti e Marco Oldrati, entrambi deceduti in cantiere il 6 e l’8 maggio, per mercoledì, 12 maggio, i sindacati degli edili Fille Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil provinciali hanno proclamato uno sciopero del loro settore: la mobilitazione si svolgerà le ultime due ore di ciascun turno, con un presidio dalle 16 alle 17 davanti alla Prefettura di Bergamo. Per le 16.30 è anche già fissato l’incontro con il prefetto Enrico Ricci, a cui i rappresentanti sindacali degli edili, insieme ai segretari generali confederali di Cgil, Cisl e Uil, presenteranno precise richieste per il settore dell’edilizia: “Durante il presidio e in particolare nel confronto in ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 maggio 2021)la morte in appena tre giorni di duedella provincia di Bergamo, Maurizio Gritti e Marco Oldrati, entrambi deceduti inil 6 e l’8 maggio, per mercoledì, 12 maggio, i sindacati degliFille Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil provinciali hanno proclamato unodel loro settore: la mobilitazione si svolgerà le ultime due ore di ciascun turno, con undalle 16 alle 17 davanti alla Prefettura di Bergamo. Per le 16.30 è anche già fissato l’incontro con il prefetto Enrico Ricci, a cui i rappresentanti sindacali degli, insieme ai segretari generali confederali di Cgil, Cisl e Uil, presenteranno precise richieste per il settore dell’zia: “Durante ile in particolare nel confronto in ...

