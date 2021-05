DIRETTA Giro d’Italia LIVE | Nibali cede 33? a Bernal e Ciccone Classifica generale | De Marchi maglia rosa

(Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2021 LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.38 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, pagelle, approfondimenti, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro. Un saluto sportivo da Federico Militello. 17.37 Si tratta di prime indicazioni, ma guai a dare giudizi definitivi. Oggi il freddo e la pioggia potrebbero aver limitato alcuni corridori, che poi col caldo potrebbero riscattarsi più avanti. 17.35 Male Masnada, che ha pagato ben 1’14” da. Oggi ha perso un’occasione di scalare le gerarchie alla Deceuninck-Quick Step, perché Joao Almeida è affondato ad oltre 4 minuti (5’58” dal ...

Advertising

zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia tappa di oggi LIVE: classifica generale De Marchi maglia rosa. Staccato Nibali - #DIRETTA #d… - Fremondoweb : Giro d’Italia: orario di arrivo a Guardia Sanframondi, diretta tv e streaming #giro #Giro - infoitsport : DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE, Quarta Tappa - infoitsport : DIRETTA GIRO D'ITALIA 2021/ Video streaming Rai: vicini al traguardo, guidano in due! - infoitsport : Giro d'Italia, quarta tappa Piacenza-Sestola. Ganna, addio maglia rosa| La diretta -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Giro

...per l'Italia: qui vicino il primo è stato il 'Gallaquiz', lanciato da Sei di Gallarate se ® e diventato - prima della pandemia un appuntamento fisso molto seguito. Il quiz va in onda in,...Monica Bellucci ha presenziato con un video registrato alla Cerimonia di Presentazione dei candidati ai premi David di Donatello che si terranno questa sera insu Rai Uno. Alla Cerimonia di Presentazione, che si è tenuta nel salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale, c'era anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ...Il 29 maggio Verbania ospiterà la partenza della ventesima tappa del 104esimo GIRO D’ITALIA: non solo il meglio del ciclismo internazionale, ma anche un’occasione strategica di promozione del territor ...Battuto il primo ciak per DJANGO, la serie originale Sky e CANAL+ che rilegge in chiave contemporanea il western di Sergio Corbucci. Sono in corso le riprese a Bucarest e dureranno 6 ...