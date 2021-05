Crotone, il Comune accede al finanziamento previsto dalla manifestazione di interesse di Fincalabra per progetti mirati alla promozione del territorio (Di martedì 11 maggio 2021) L’ufficialità per accedere al finanziamento da parte del Comune è arrivata con il decreto emanato dalla Regione Calabria. Il finanziamento previsto dalla manifestazione di interesse di Fincalabra rivolta a comuni capoluoghi di provincia e comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti della regione Calabria per progetti mirati alla promozione del territorio di cui beneficeranno indirettamente le categorie economiche colpite dalla crisi economica generata dalla pandemia.Bando per il quale l’amministrazione aveva presentato la ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 11 maggio 2021) L’ufficialità perre alda parte delè arrivata con il decreto emanatoRegione Calabria. Ildidirivolta a comuni capoluoghi di provincia e comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti della regione Calabria perdeldi cui beneficeranno indirettamente le categorie economiche colpitecrisi economica generatapandemia.Bando per il quale l’amministrazione aveva presentato la ...

UCrotone : Ambito Territoriale Ottimale: i chiarimenti del sindaco Voce Ci stiamo occupando non solo del nostro Comune ma anch… - UCrotone : E' stato presentato presso la Sala Giunta il volume 'Elisabetta per sempre regina' di Antonio Caprarica. L’iniziati… - crotoneok : ? Crotone, fondi per le associazioni di categoria: il comune accede al finanziamento Fin Calabria… - UCrotone : Proseguono gli appuntamenti con “Fiabe e Burattini per stupire i bambini” ideata dalla Fondazione D’Ettoris nell’am… - Strill_it : Coronavirus – Nuovo comune della Calabria in zona rossa -