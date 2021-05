Coronavirus, in Francia dati al minimo da gennaio: riaprono i locali all’aperto, via il coprifuoco da giugno. Negli Usa via libera a Pfizer per i ragazzi delle medie (Di martedì 11 maggio 2021) Francia EPA/YOAN VALAT Il premier francese Jean CastexLa Francia riapre bar e ristoranti all’aperto dal 19 maggio Con i dati della pandemia di Coronavirus al loro minimo dall’inizio dell’anno, la Francia si prepara a uscire dal lockdown mettendo in programma le prime riaperture. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.292 nuovi casi e 292 decessi. Per quanto le cifre del lunedì anche in Francia tendano a essere più basse per effetto del weekend, la media settimanale conferma il trend in miglioramento con 17.767 casi, nettamente inferiore al picco del 14 gennaio scorso, quando la media settimanale aveva fatto registrare 42.225 casi. Sull’onda di queste cifre, il premier francese Jean Castex ha confermato al quotidiano Le ... Leggi su open.online (Di martedì 11 maggio 2021)EPA/YOAN VALAT Il premier francese Jean CastexLariapre bar e ristorantidal 19 maggio Con idella pandemia dial lorodall’inizio dell’anno, lasi prepara a uscire dal lockdown mettendo in programma le prime riaperture. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.292 nuovi casi e 292 decessi. Per quanto le cifre del lunedì anche intendano a essere più basse per effetto del weekend, la media settimanale conferma il trend in miglioramento con 17.767 casi, nettamente inferiore al picco del 14scorso, quando la media settimanale aveva fatto registrare 42.225 casi. Sull’onda di queste cifre, il premier francese Jean Castex ha confermato al quotidiano Le ...

Advertising

anna30048679 : Letta dice che Gualtieri sarà il prossimo sindaco di Roma... Letta che vive in Francia, che per prima cosa ha chie… - bompresso01 : il #QRcode fa il suo debutto in #Francia. Si scarica in formato pdf e l'agente può scansionare facilmente. Va spec… - guerrini193 : Coronavirus, casi di miocardite tra i giovani in Israele e Francia: c'entra il vaccino Pfizer? | Nurse Times ??Si c… - Activnews24 : Sono 115 le persone che in Francia hanno perso la vita a causa della pandemia nelle ultime 24 ore e 9.128 i nuovi c… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 #VaccinareH24 #FuckCovid! #UE #Francia #Macron: '… -