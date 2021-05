Coppa Italia 2021/2022: “non è un Paese per vecchi” (Di martedì 11 maggio 2021) Come è già noto, la Lega Serie A riserverà la Coppa Italia 2021/2022 solo ai club di Serie A e Serie B. I club della Serie C e della Serie D verrebbero così esclusi. Tra questi, alcuni storici finalisti della competizione. Ormai la notizia non ci sorprende più. Da pochi giorni è uscita una notizia che potrebbe seriamente cambiare il calcio Italiano e la situazione di molte società sportive. Il Consiglio della Lega Serie A ha deciso di escludere dalla prossima Coppa Italia 2021/2022 i club di Serie C e Serie D. Decisione che è stata molto criticata. In questo breve periodo ho fatto alcune ricerche e considerazioni: ne è emersa una situazione piuttosto malinconica. Alcuni club storici per la competizione, infatti, potrebbero non ... Leggi su retecalcio (Di martedì 11 maggio 2021) Come è già noto, la Lega Serie A riserverà lasolo ai club di Serie A e Serie B. I club della Serie C e della Serie D verrebbero così esclusi. Tra questi, alcuni storici finalisti della competizione. Ormai la notizia non ci sorprende più. Da pochi giorni è uscita una notizia che potrebbe seriamente cambiare il calciono e la situazione di molte società sportive. Il Consiglio della Lega Serie A ha deciso di escludere dalla prossimai club di Serie C e Serie D. Decisione che è stata molto criticata. In questo breve periodo ho fatto alcune ricerche e considerazioni: ne è emersa una situazione piuttosto malinconica. Alcuni club storici per la competizione, infatti, potrebbero non ...

Advertising

AleAntinelli : Guardiamo la Coppa d’Inghilterra e ogni anno ripetiamo quanto sia unica è bella. Poi riserviamo la Coppa Italia solo a squadre di A e B. - MarcoBellinazzo : Sempre nel solco il 'calcio è del popolo' il Consiglio della @SerieA ha appena deciso il nuovo format della Coppa I… - LegaProOfficial : La #SerieA esclude le squadre di #LegaPro dalla #CoppaItalia, pres. #Ghirelli: 'Espressione di una concezione elita… - sho_toeic : RT @PowervolleyMI: ?? | SUPERLEGA ? Il best scorer in Superlega di Milano è Ishikawa: il giapponese ha siglato 470 punti tra regular season,… - zazoomblog : Coppa Italia 2021-2022: non è un Paese per vecchi - #Coppa #Italia #2021-2022: #Paese -