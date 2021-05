Ci attaccano anche i turchi: peschereccio italiano preso a sassate (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag – Un altro peschereccio italiano preso di mira nel Mediterraneo. Questa volta però ad attaccare l’imbarcazione non sono stati i libici, ma i turchi. Il peschereccio ‘Michele Giacolone’, della flotta di Mazara del vallo, mentre si trovava in acque internazionali – tra la Siria e la turchia – è stato preso letteralmente a sassate. “Bersagliato da pietre lanciate da almeno 10 piccole imbarcazioni turche” e subito dopo “speronato”, come riferito all’Agi dall’armatore Luciano Giacalone. “Erano già accaduti episodi simili, ma mai di questa portata. Il peschereccio si trova in quell’area, in acque internazionali – fa sapere l’armatore – dopo che il 3 maggio scorso aveva subito un abbordaggio da parte dei libici”. Lo stesso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag – Un altrodi mira nel Mediterraneo. Questa volta però ad attaccare l’imbarcazione non sono stati i libici, ma i. Il‘Michele Giacolone’, della flotta di Mazara del vallo, mentre si trovava in acque internazionali – tra la Siria e laa – è statoletteralmente a. “Bersagliato da pietre lanciate da almeno 10 piccole imbarcazioni turche” e subito dopo “speronato”, come riferito all’Agi dall’armatore Luciano Giacalone. “Erano già accaduti episodi simili, ma mai di questa portata. Ilsi trova in quell’area, in acque internazionali – fa sapere l’armatore – dopo che il 3 maggio scorso aveva subito un abbordaggio da parte dei libici”. Lo stesso ...

Advertising

Bertolca10 : Dopo Landa, anche Vlasov e Bernal attaccano il gruppo che si sfalda. #Giro - twoxgoshts : @onlytbfromtdt se vengono anche quelle in italia non me ne frega un casxo io ci vsdo lo stesso obbligo i miei sennò si attaccano - ooverturning : RT @masocazzimiei: i pronomi non devono essere rispettati solo con transgender o non-binary, ma devono essere rispettati anche per cisgende… - clemen_tiny_ : sto aspettando una chiamata dall'ottico. mi arriva una chiamata, penso sia l'ottico anche se non è un fisso. 'pront… - rokifi17 : @dany19693 @Carmine0099 Perché forse hanno capito che non sono più credibili con la questione Concetta. Si attaccan… -