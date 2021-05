‘Cellule tartaruga’ alla base del diabete | studio Gemelli

Leggi su italiasera

(Di martedì 11 maggio 2021) Cellule ‘anticamera deldi tipo 2. E’ quanto, in sintesi, hanno scoperto ricercatori della Fondazione PoliclinicoIrccs – Università Cattolica che hanno seguire da vicino la traiettoria deldi tipo 2, per comprendere quale sia il fattore ‘X’della sua comparsa. Lo, pubblicato sul ‘Journal of clinical investigation’ (Jci) ha infatti dimostrato che i pazienti che hanno un’alterazione nella prima fase di secrezione insulinica (pazienti con cellule ‘), vanno incontrocomparsa didi tipo 2. Chi ha invece cellule produttrici di insulina ‘lepre’, anche dopo l’asportazione di metà pancreas, non diventa diabetico. La ricerca, che ha permesso di ...