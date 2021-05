Calcio: Fonseca, 'soddisfatto di Darboe e Zalewski' (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag.(Adnkronos) - "Darboe e Zalewski sono pronti per giocare con noi, sono due ragazzi con qualità ma riguardo il loro futuro non dico altro. Io sono soddisfatto". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Inter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag.(Adnkronos) - "sono pronti per giocare con noi, sono due ragazzi con qualità ma riguardo il loro futuro non dico altro. Io sono". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Paulo, in conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Inter.

Advertising

angelomangiante : Nessun livore o macigno da togliersi, come tanti al momento dell'addio. Fonseca va via con la classe che lo ha sem… - TV7Benevento : Calcio: Fonseca, 'soddisfatto di Darboe e Zalewski'... - CorSport : #Roma, #Fonseca: 'Inter, complimenti per lo scudetto. Il mio bilancio a fine stagione' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Roma: Fonseca 'E' stato involontario mollare Serie A' 'Inter comunque pericolosa anche senza pressioni' - Gazzetta_it : #Fonseca, solo 5 minuti di conferenza pre #Roma-#Inter: 'Bilanci? A fine stagione' -