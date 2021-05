Avete visto quanto è bello buttare la palla avanti senza per forza giocare un torello a due passi dall’area? (Di martedì 11 maggio 2021) Siamo i più forti ma non da stasera da un anno almeno. Ci stiamo solo riprendendo il nostro posto. Prendete una decina di geni dei secoli scorsi e piazzateli davanti ad un social. Ciò che scriveranno apparirebbe meravigliosamente stupido per tanti. Cosi Fabian ed il suo sinistro, inchioda il calcio alla parete e vi stordisce. Lo stop orientato (mo’ i filosofi pallonari parlano cosi) di Osimhen toglie la patente da opinionista competente a parecchi. È acerbo, tecnicamente modesto….Un crack, semplicemente un crack…VolaVictorMio Baka la in mezzo sembra me sui pattini. Pare sempre che sto pe’ cadere da un momento all’altro. Hysaj mo’ esagera, colpo di tacco, cross di prima…Questo al Psg ci va davvero. Lorenzo mio che ti fa 18 goal, Piotr che oramai viaggia a metà tra la seta e l’oro, delicato e luccicante. Un severo colpo di grazia a chi poneva dei dubbi su questo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 maggio 2021) Siamo i più forti ma non da stasera da un anno almeno. Ci stiamo solo riprendendo il nostro posto. Prendete una decina di geni dei secoli scorsi e piazzateli dad un social. Ciò che scriveranno apparirebbe meravigliosamente stupido per tanti. Cosi Fabian ed il suo sinistro, inchioda il calcio alla parete e vi stordisce. Lo stop orientato (mo’ i filosofi pallonari parlano cosi) di Osimhen toglie la patente da opinionista competente a parecchi. È acerbo, tecnicamente modesto….Un crack, semplicemente un crack…VolaVictorMio Baka la in mezzo sembra me sui pattini. Pare sempre che sto pe’ cadere da un momento all’altro. Hysaj mo’ esagera, colpo di tacco, cross di prima…Questo al Psg ci va davvero. Lorenzo mio che ti fa 18 goal, Piotr che oramai viaggia a metà tra la seta e l’oro, delicato e luccicante. Un severo colpo di grazia a chi poneva dei dubbi su questo ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Furio Colombo contro Pio&Amedeo: 'Avete visto la morte di George Floyd con il ginocchio del poliziotto s… - puntualeh : @eroticostomp mi avete visto molto sobrio. Sì, pure molto bono. - ingrid25136239 : Avete visto i tamponi che fanno in Grecia? Un semplice cotton fioc in bocca come per il DNA, da noi 20 cm nel naso. Sono sadici? - MargheDW8 : se voi invece vi pensate così cultrici del cinema, in contrapposizione agli altri, avete mai visto i VERI capolavor… - c0rneliastreet : RT @miserablelemon: se voi invece vi pensate così cultrici del cinema, in contrapposizione agli altri, avete mai visto i VERI capolavori? c… -