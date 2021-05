Addio a Pirlo, ma non solo: sarà rivoluzione in casa Juventus (Di martedì 11 maggio 2021) Nonostante le parole di Nedved sulla possibile conferma di Pirlo e Ronaldo a fine stagione, in casa Juventus potrebbe essere messa in atto una vera e propria rivoluzione in vista del prossimo anno Pirlo sì, Pirlo no: quale sarà il futuro dell’attuale tecnico bianconero, quale quello della panchina della Juventus? Nedved, intervistato ai microfoni di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 11 maggio 2021) Nonostante le parole di Nedved sulla possibile conferma die Ronaldo a fine stagione, inpotrebbe essere messa in atto una vera e propriain vista del prossimo annosì,no: qualeil futuro dell’attuale tecnico bianconero, quale quello della panchina della? Nedved, intervistato ai microfoni di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

framontesanto84 : Non capisco molto di calcio ma di Aristotele si: se #Paratici vuole addio di #Pirlo, e #Nedved no, e dei due viene… - Radio24_news : RT @tutticonvocati: [??ON AIR] 14:05 @Radio24_news ??Parla #Pirlo: 'No rassegnazione' ??#Buffon dice addio alla #Juve ??#BarTur ??Whatsapp 34… - tutticonvocati : Pirlo parla prima della partita col #Sassuolo e chiede ai suoi di non rassegnarsi. Nel frattempo, #Buffon annuncia… - tutticonvocati : [??ON AIR] 14:05 @Radio24_news ??Parla #Pirlo: 'No rassegnazione' ??#Buffon dice addio alla #Juve ??#BarTur ??Whatsap… - serieAnews_com : ?? #Juventus, #Buffon dice addio ?? A 43 anni il portiere lascia i bianconeri -