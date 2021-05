Usa, sparatoria durante una festa di compleanno: sette morti (Di lunedì 10 maggio 2021) Ancora una strage negli Stati Uniti, in Colorado, dove un uomo fa irruzione ad una festa di compleanno e compie il massacro, sparando gli invitati. sette i morti, tra cui la sua fidanzata. Il killer si è poi suicidato. I bambini sono stati risparmiati. sparatoria durante una festa di compleanno: sei morti e otto feriti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Ancora una strage negli Stati Uniti, in Colorado, dove un uomo fa irruzione ad unadie compie il massacro, sparando gli invitati., tra cui la sua fidanzata. Il killer si è poi suicidato. I bambini sono stati risparmiati.unadi: seie otto feriti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

