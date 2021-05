“Storie di un appuntamento”: cd e vinile di Angelica (Di lunedì 10 maggio 2021) Esce oggi 10 maggio 2021 in cd e vinile “Storie di un appuntamento”, l’album in tiratura limitata di Angelica. Il secondo album dell’artista ha un sapore delicato e raffinato che crea atmosfere vintage e analogiche. Cosa è contenuto in “Storie di un appuntamento”? La copia fisica di “Storie di un appuntamento”, il nuovo disco di Angelica per Carosello Records, è disponibile da oggi lunedì 10 maggio su tutti i principali canali e-commerce (Amazon, IBS, Mondadori Online, Discoteca Laziale, Music First). “Storie di un appuntamento” è acquistabile in due formati: CD digipack e LP 33 giri (180 gr) formato “deluxe” in tiratura limitata, contenente alcune sorprese esclusive. Il 33 giri include ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021) Esce oggi 10 maggio 2021 in cd edi un”, l’album in tiratura limitata di. Il secondo album dell’artista ha un sapore delicato e raffinato che crea atmosfere vintage e analogiche. Cosa è contenuto in “di un”? La copia fisica di “di un”, il nuovo disco diper Carosello Records, è disponibile da oggi lunedì 10 maggio su tutti i principali canali e-commerce (Amazon, IBS, Mondadori Online, Discoteca Laziale, Music First). “di un” è acquistabile in due formati: CD digipack e LP 33 giri (180 gr) formato “deluxe” in tiratura limitata, contenente alcune sorprese esclusive. Il 33 giri include ...

